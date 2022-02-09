نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان استخراج نتائج المنح والقروض 2022.. موعد ظهور النتائج وكيفية الاستعلام عنها عبر dsamohe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج المنح والقروض 2022، الطلبة والطالبات في الأردن يسعون في الوقت الحالي إلى معرفة نتائج المنح والقروض 2022، وحسب تصريحات الوزارة من المفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة الساعات القليلة المقبلة بإذن الله، وللعلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية سبق وأعلنت أن النتيجة سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الأول من شهر فبراير لعام 2022، وستكون النتيجة متاحة على الموقع الرسمي للوزارة على الشبكة، بحيث تتم عملية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال الشبكة، لذا دعونا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذه النتائج.

نتائج المنح والقروض 2022

سبق وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية، بأن نتائج المنح والقروض 2022 سيتم الإعلان عنها قريبًا بإذن الله وما هي إلا مسألة وقت وتقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة لتكون متاحة أمام جميع الطلبة والطالبات بالأردن، وستقوم الوزارة بإتاحة كشوفات بها أسماء الطلبة والطالبات الذي تم قبولهم لدخول الجامعات الأردنية، وللعلم أن الطلاب الذي تم اختيارهم تم المفاضلة بينهم على حسب مجموعة من الشروط قامت الوزارة بالإعلان عنها، وكان عدد الطلاب 63241 طالب وطالبة، بينما تم ترشيح فقط 50517، أي تم قبول بنسبة 80% من الطلبة والطالبات.

الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2022

الطلبة والطالبات من مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية يتساءلون عن نتائج المنح والقروض 2022 ويرغبون في الاستعلام عنها، وقد أكدت الوزارة بأنها ستكون متاحة إلكترونيًا بمجرد الإعلان عنها، ويمكن الاستعلام عن النتيجة وفقًا للخطوات التالية:

على الطلبة والطالبات في البداية الولوج لموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. يختار الطالب نتائج المنح والقروض لعام 2022.

يقوم الطالب بعدها بإدخال جميع بياناته الشخصية التي يحتاج الموقع إليها والتي أهمها رقم الهوية الوطنية أي رقمه القومي.

تأكد من إدخال البيانات بطريقة صحيحة وخصوصًا الأرقام.

بالنهاية قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

بمجرد أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن النتيجة ستكون متاحة أمام الجميع بإذن الله.

ونبشركم بإذن الله بقرب الإعلان عنها من قبل الوزارة على جميع الطلبة والطالبات.

ساعات قليلة وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالإعلان عن نتائج المنح والقروض 2022 الخاصة بجميع الطلبة والطالبات وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، حيث تمكنت الوزارة من الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات لجميع الطلبة والطالبات وستقوم برفع النتائج في أقرب وقت ممكن على الموقع ليتمكن الجميع من الاستعلام عنها واستخراجها.