زيلينسكى: أوكرانيا وفرنسا لديهما رؤية مشتركة للتهديدات الحالية

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى - عبر موقع "التليجرام"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن: "أوكرانيا تواصل كونها مركز الدبلوماسية العالمية. لقد استقبلت اليوم فى كييف رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. وهذه الزيارة بمثابة دعم لكل أوكرانى. وأنا أقدر ذلك حقًا".

وأشار رئيس الدولة إلى أنه خلال اجتماعه مع ماكرون، كان التركيز الأكبر على أمن أوكرانيا وأوروبا وبقية العالم.

وقال: "أود أن أوضح أن لدينا رؤية مشتركة للتهديدات والتحديات الحالية. لذلك، فإن الشراكة بين أوكرانيا وفرنسا فى هذا المجال مهمة للغاية اليوم".

وبحسب زيلينسكى، أكد ماكرون استعداد فرنسا لمواصلة الترويج والتشجيع على خفض التصعيد وتحقيق السلام، بما فى ذلك فى إطار "رباعية نورماندى" الخاصة بتسوية الوضع فى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تمهد المحادثات المقبلة على مستوى المستشارين السياسيين لقادة نورماندى الأربعة، والمقرر عقدها فى برلين، الطريق أمام قمة نورماندى التى ستعقد على أعلى مستوى.

وقال زيلينسكى "هذا المستوى من الدعم الدولى يشهد مرة أخرى على وحدة حلفائنا الرئيسيين فى تقييم التحديات الأمنية التى تواجه بلدنا، وكذلك ثقتهم فى أوكرانيا وقيادتها والشعب الأوكرانى".