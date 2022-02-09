الكرملين ينفى اعتزام بوتين حضور التدريبات الروسية البيلاروسية

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، اعتزام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حضور التدريبات العسكرية الروسية-البيلاروسية المشتركة.





وقال بيسكوف - ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم حضور التدريبات الروسية البيلاروسية - "لا، هذا ليس فى خطط الرئيس"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحول تقييم الغرب لهذه التدريبات بأنها الأكبر على أراضى الاتحاد السوفيتى السابق منذ الحرب الباردة، أشار بيسكوف إلى أن التقييم يجب أن يقدمه العسكريين، "لكن من الواضح أن هذه مناورات مشتركة وجدية للغاية".

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، فى وقت سابق، أن التدريبات البيلاروسية- الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبى أو الدول المجاورة، وأنها ستجرى فى الفترة من 10 إلى 20 فبراير.

وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذى تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة فى لعبتها الجيوسياسية.