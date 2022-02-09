الخارجية الروسية: لا توجد أى نية لغزو أوكرانيا.. والإعلام يزيف الواقع

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسى فى كلمة أمام نادى "منتدى فالداى" الدولى للحوار- أن حملات التضخيم التى تزعم أن روسيا ستغزو أوكرانيا تتواصل، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على هذا الغزو، لكن المزاعم يتم تضخيمها بشكل كبير.
ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، يؤكد المسئولون الروس رفض الخطط التى ينسبها الغرب لروسيا، واتهامها بتصعيد الموقف حول أوكرانيا بشكل قاطع، مشيرين إلى أن هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات حلف شمال الأطلسى(ناتو) العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد أكد أن روسيا لا تمثل تهديدا لأى طرف آخر، ولا تسعى لإيجاد ذرائع لخلق صراع حول أوكرانيا.
وأوضح لافروف أن روسيا لا تستبعد أن تكون "الهستيريا حول الوضع فى أوكرانيا" التى يروج لها الغرب تستهدف التغطية على النهج الذى تتبعه كييف فى انتهاك اتفاقات "مينسك" بشأن منطقة دونباس.
ومن جانبه، قال المتحدث بسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الهستيريا الإعلامية التى تنشرها الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسى بشأن أوكرانيا "مبنية على الأكاذيب وتزييف الحقائق".
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