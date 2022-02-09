نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 ورابط الاستعلام عن النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن، زادت وانتشرت عمليات البحث عن رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن ٢٠٢٢، حيث أصبح أولياء الأمور والطلاب في المملكة الأردنية في حالة قلق وتوتر منتظرين معرفة النتيجة، بعد أن تم الطلاب والطالبات إنهاء اختبارات نصف العام الدراسي لعام ٢٠٢٢، وصار الكثير يبحث عن كيفية معرفة الاستعلام عن النتيجة، حيث يتم الاستعلام بواسطة رقم الجلوس الخاص بالطالب، هذا المقال سوف نقدم لكم رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2022 فتابعونا.

نتائج التوجيهي 2022 الأردن

أصبح الانتظار أمر لا يطاق بالنسبة لكل أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون معرفة النتيجة بالنسبة لمن في المرحلة الثانوية العامة في المملكة الأردنية، وذلك بعد أن تم الطلاب والطالبات من إنهاء الامتحانات في جميع المواد، حيث بدأ الجميع في محاولة معرفة الموعد الرسمي للإفصاح عن النتيجة، مع العلم أن عمليات التصحيح والمراجعة ما زالت مستمرة وعند الحصول على أي معلومات جديدة سوف نوافيكم بها فور معرفتها، كما أشار مدير إدارة الاختبارات بالوزارة الدكتور( محمد كنانة) أن بداية ظهور النتيجة ستكون بداية من يوم الخميس الموافق ١٠ من شهر فبراير حتى ١٢ من نفس الشهر، وقد أكد أنه لا يوجد أي نية لتأجيل أو تغيير المواعيد وسوف يتم الإعلان عن النتائج في المعاد المحدد وذلك عبر الرابط الرسمي الخاص بالوزارة الرسمي.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022

نقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي لكل طلاب الثانوية العامة الأردن، فيمكن للطلاب الأردنيين اتباع الخطوات بشكل سليم حتى الحصول على النتيجة.

يتم الدخول على الرابط الرسمي بوزارة التربية والتعليم الخاص بالمملكة الأردنية هنا.

أو يتم الدخول على الموقع الإلكتروني التوجيهي هنا.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نقوم بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

الجدير بالذكر أن السنة الدراسية لطلاب التوجيهي الثانوية العامة تعد مرحلة هامة في حياة الطلاب، لأنها سنة دراسية تحدد مستقبل الطلاب في الوصول للجامعة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن لعام 2022 ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.