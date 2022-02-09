نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري كل مستلزمات المنزل من هايبر بنده بالسعودية بنصف الثمن العرض ساري حتى 15 فبراير 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة اشتري كل مستلزمات المنزل من هايبر بنده بالسعودية بنصف الثمن العرض ساري حتى 15 فبراير 2022 - ثقفني
إستطاع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية وفي فترة وجيزة أن يكون من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة وحرص على توفير كل ما يلزم لعملائه و تخفيضات وخصومات هائلة بنسبة تصل إلى 50 ٪ على جميع المستلزمات المعيشية الضرورية للمستهلك، فهو يعمل بكل احترافية لتوفير إلى عملاء أفضل خدمه وبأقل سعر إليكم العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية بالتفصيل.
عروض وخصومات هايبر بنده على المنظفات :
- متاح سائل غسيل الصحون بالليمون سنوفا (1لتر) 1+1، اشتري واحده وأحصل على الثانية هدية مجانية سعره قبل العرض 23.90 ريال سعودي و داخل العرض 11.95 ريال سعودي.
- متواجد سائل غسيل الصحون كلاسيك لوكس صن لايت (750 مل) لا يؤثر على نعومة الأيدي (1+2) اشتري 2 وعليهم 1 هدية مجاناً سعره قبل العرض 29.85 ريال سعودي و داخل العرض 19.90 ريال سعودي.
- متواجد سائل غسيل صحون موبي(1لتر) (1+2) سعره قبل العرض 29.25 ريال سعودي و داخل العرض 19.50 ريال سعودي.
- سائل غسيل الصحون بريل (١ لتر) /(١ لتر) +٥٠٠ مل، بادر بالحصول على العرض سعره قبل العرض 15.95 ريال سعودي و داخل العرض 12.95 ريال سعودي.
- أقراص تنظيف بالليمون فينيش (١٦/٢٠قرص)/ جل الاصلي(٦٥٠مل)/ مسحوق غسيل الصحون(١ لتر) سعره قبل العرض 49.95 ريال سعودي و داخل العرض 29.95 ريال سعودي.
عروض هايبر بنده على السلع الغذائية :
- صدور دجاج (٤٥٠ جرام) إنتاج ساديا، سعره قبل العرض 16.95 ريال سعودي و داخل العرض 11.95 ريال سعودي.
- برجر بقري (1 كجم) مقدم من شركة ساديا عالي الجودة سعره قبل العرض 31.95 ريال سعودي و داخل العرض 20.95 ريال سعودي.
- أجنحة دجاج ساديا (٩٠٠ جرام) سعره قبل العرض 15.95 ريال سعودي وداخل العرض 11.95 ريال سعودي.
- دجاج بدون عظم ساديا(٢.٥ كجم) لعمل اشهى مشوية، سعره قبل العرض 68.95 ريال سعودي وداخل العرض 49.95 ريال سعودي.
عروض هايبر بنده في قسم الجبن والألبان:
- يوجد بالعرض جبنة رومي هيلثي فود عالية الجودة للإستمتاع بفطور لذيذ وصحي، سعر الكيلو قبل العرض 56.95 ريال سعودي وبعد العرض 44.95 ريال سعودي.
- متاح أيضاً خليط زبدة غير مملحة السعر للكيلو قبل العرض 19.95 ريال سعودي وبعد العرض 10.95 ريال سعودي لا غنى عنها بداخل المطبخ في كل الوجبات و الأكلات اللذيذة.
- متوفر بالعرض لهذا الاسبوع جبن شيدر أحمر /أبيض ويكسفورد سعرها قبل العرض 64.95 ريال سعودي وسعرها داخل العرض 39.95 ريال سعودي، هذا السعر للكيلو الواحد.
- تخفيض على جبنة تركي داري خصم يصل إلى 10٪ سعرها قبل العرض 25.95 ريال سعودي وبعد العرض 17.95 الريال السعودي.
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