أرقام مخيفة.. تعرف على آخر إحصائيات فيروس كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وطبقا لأحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة فى أوكرانيا تسجيل 38 ألفا و257 حالة إصابة جديدة و240 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و380 ألفا و47 والوفيات إلى 101 ألف و887 حالة، وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 3 ملايين و713 ألفا و348 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفى التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 ألفا و627 إصابة جديدة و21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و311 ألفا و152 حالة إصابة والوفيات إلى 37 ألفا و612 حالة وفاة.

إصابات كورونا

وفى أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 ألفا و113 إصابة جديدة و70 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و811 ألفا و484 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 4 آلاف و 373 حالة وفاة.

وفى جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 ألفا و161 إصابة جديدة و51 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و375 ألفا و615 حالة والوفيات إلى 15 ألفا و351 حالة.

وفى سلوفاكيا، أعلن المركز الوطنى للمعلومات الصحية تسجيل 20 ألفا و582 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة.

وذكر المركز بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور"، أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و166 ألفا و842 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 18 ألفا و14 حالة.

وفى بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و57 إصابة جديدة و92 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و363 ألفا و890، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29 ألفا و429 حالة وفاة.

وفى المجر، سجلت وزارة الصحة 13 ألفا و932 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و101 حالة وفاة، ووصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى المجر حتى الآن إلى مليون و671 ألفا و547 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 42 ألفا و170 حالة.

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و182 إصابة جديدة و24 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و531 ألفا و51 حالة والوفيات إلى 22 ألفا و344 حالة.

وفى ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 11 ألفا و256 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 15 حالة وفاة، وبذلك يبلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة 776 ألفا و794 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و31 حالة.

وفى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8140 حالة إصابة جديدة و98 حالة وفاة ناجمة عنه؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى مليون و11 ألفا و588 حالة.

وفى إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و677 حالة إصابة جديدة و13 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة إلى 398 ألفا و519 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات ألفين و88 حالة.

وفى المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و343 حالة إصابة جديدة بكوفيد؛ ما يرفع إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى البلاد إلى 5 ملايين و167 ألفا و110 حالة، كما سجلت البلاد 132 حالة وفاة مرتبطة به، ما يرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 309 آلاف و884 حالة.

وفى سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و76 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة؛ ليصل إجمالى حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى 816 ألفا و299 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و28 حالة.

وفى باكستان، سجلت السلطات الصحية 4253 إصابة جديدة و50 حالة وفاة، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و470 ألفا و161 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 29 ألفا و601 حالة.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و651 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 69 حالة وفاة، ووصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 فى الفلبين حتى الآن إلى 3 ملايين و623 ألفا و176 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 54 ألفا و690 حالة.

وفيات كورونا

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3231 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و276 ألفا و 842 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 11696 حالة شفاء، ما يرفع إجمالى المتعافيين إلى مليون و188 ألفا و471 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفى أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2811 إصابة جديدة و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 396 ألفا و885 حالة والوفيات إلى 8108 حالات.

وفى هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1161 إصابة جديدة وحالتى وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 17 ألفا و808 حالات والوفيات إلى 215 حالة.

وفى تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 إصابة جديدة وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 19 ألفا و293 حالة والوفيات إلى 851 حالة.

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 778 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 231 ألفا و179 حالة، بينا بلغ عدد الوفيات 1592 حالة.

وفى الصين، سجلت السلطات الصحية، 110 حالات إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالى حالات الإصابة 106 آلاف و634 حالة إصابة فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 4636 حالة منذ يناير بالعام الماضي.

وفى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 58 إصابة جديدة وصفر وفيات، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 253 ألفا و828 حالة والوفيات إلى 3139 حالة.