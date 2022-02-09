روسيا تحذر من احتمال تزويد أوكرانيا بمنظومة «ثاد» الصاروخية

جدة - نرمين السيد - حذر نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، من احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمنظومات "ثاد" المضادة للصواريخ، مشيرا إلى أن ذلك يقلل من فرص الحل السياسى والدبلوماسى للأزمة القائمة.





وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "إذا مضى بعض أصحاب العقول الساخنة فى اتجاه تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، فإن هذا سيقلل من فرص التوصل إلى حل سياسى ودبلوماسى للأزمة، التى نشأت بسبب خطأ الولايات المتحدة وحلفائها فى منطقة شاسعة بطول خط التماس مع روسيا". وكانت وسائل إعلام ذكرت فى وقت سابق أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ الدفاع الجوى الحديثة من نوع "ثاد".

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