عاجل- قوات أمريكية تتجه نحو حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الرومانى فاسيلى دانكو، إن باكورة القوات الأمريكية لتعزيز الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (ناتو) بشرق أوروبا، وصلت إلى رومانيا، وذلك فى ظل حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية من الجهة الأخرى.

وتغير الولايات المتحدة مواقع سرب "سترايكر"، البالغ قوامه نحو ألف جندى أمريكى، من فيلسيك بألمانيا إلى رومانيا.

وأوضح دانكو، أن أول 100 جندى منهم وصلوا إلى البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها، فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسى.