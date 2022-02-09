جدة - نرمين السيد - وقال بنعيسى فى بيان له اليوم إن أجندة الاغتيالات التى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى بدم بارد، دليل على أنه كيان مارق على القانون الدولى ينفذ سياسة إرهابية متعطشة لإزهاق الأرواح وإسالة الدماء ضد أصحاب الأرض.
وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة تلك العملية الإرهابية ومحاسبة منفذيها، مؤكدا موقف الاتحاد الثابت والدائم الداعم للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أرضه المحتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «المحامين العرب» يدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلى لفلسطينيين بنابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.