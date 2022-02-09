اليابان تدرس تمديد حالة شبه الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر حكومية يابانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس تمديد حالة شبه الطوارئ لمواجهة كورونا فى العاصمة طوكيو و12 مقاطعة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا بعد نهايتها المقررة نهاية هذا الأسبوع، موضحا أن اليابان تكافح لوقف انتشار سلالة أوميكرون شديدة الانتقال.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، قرارًا رسميًا خلال اجتماع فريق العمل الحكومى المقرر انعقاده غدا الخميس، موضحة أنه نظرًا لاستمرار موجة الفيروس والضغط على النظام الطبى فى البلاد فإنه من المتوقع تمديد حالة شبه الطوارئ فى العديد من المقاطعات اليابانية. وتسرى إجراءات شبه الطوارئ فى 35 مقاطعة من مقاطعات اليابان البالغ عددها 47. ومن المقرر أن ينتهى سريان مفعولها 13 فبراير فى العاصمة طوكيو و12 مقاطعة أخرى، ولكن ذلك قد يتغير قريبا، فقد ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو أن العاصمة و11 مقاطعة أخرى طلبت تمديد الإجراءات، فيما أفاد رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بمكافحة الجائحة بأن معدل الزيادة تباطأ فى مناطق كثيرة مقارنة مع الأسبوع الماضي، ولكنه يقول إن الوقت لا يزال غير مناسب للتخلى عن الحذر.

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