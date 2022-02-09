الكاظمى: نرفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات

وأضاف الكاظمى، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية فى محافظة ميسان، أننا نرفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات، متابعا بأن "الفوضى تعنى تمددها فى المنطقة ولا أحد يرغب فى ذلك".
وأكد أن "على جميع القوى دون استثناء، الأمنية والسياسية، والاجتماعيّة، التحرّك السريع وتحمّل مسؤوليّاتها، موضحا أن "الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة".
وتابع، "نحن اليوم هنا فى محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسى، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة".
والسبت الماضى، شهدت محافظة ميسان اغتيال القاضى أحمد فيصل الساعدى، من مسلحين مجهولين فى حى المعلمين أمام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة.
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