عاجل- إجراء جديد فى السعودية بشأن المغادرين ولقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - واشترط القرار الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للمواطنين السعوديين المغادرين من المملكة، ووجود فحص "بى سى آر" سلبى لكورونا بالنسبة للقادمين من مواطنين وغيرهم.
وبدأ اليوم تطبيق القرار، لمن أمضى ثلاثة أشهر على تلقى الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية الأقل من 16 عاما، والفئات المستثناة من تلقى اللقاح وفقا لما يظهر بتطبيق "توكلنا".
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الخميس الماضى، أنه سيسمح للمواطنين الذى تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضى سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقى جرعات اللقاح المعتمدة فى المملكة، وعشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقى جرعات اللقاح المعتمدة فى المملكة.
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