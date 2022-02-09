بعد التتويج الإفريقي.. هذه مكافآت لاعبي منتخب السنغال

قرر رئيس السنغال ماكي سال منح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم جوائز نقدية وقطع أرض، بعد تتويج "أسود التيرانغا" بلقب كأس أمم إفريقيا، الأحد.
وتغلبت السنغال في النهائي على مصر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بدون أهداف في وقتيها الأصلي والإضافي، لتتوج بأول لقب في تاريخها.
وكشفت وكالة "فرانس برس" أن كل عضو في المنتخب سيحصل على مكافأة تعادل حوالي 87 ألف دولار، إضافة إلى قطعتي أرض الأولى مساحتها 200 متر مربع في داكار، والثانية بمساحة 500 متر مربع في مدينة ديامنياديو القريبة.
وحظي لاعبو المنتخب باستقبال حاشد في العاصمة لدى عودته إلى البلاد، الإثنين.
واحتشد الآلاف من السنغاليين في الطرق المؤدية إلى مطار "ليوبولد سيدار سنغور" حيث حطت طائرة أبطال إفريقيا، وعلى الطرق التي سلكها موكب المنتخب.
وكان سال أعلن يوم الإثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد، من أجل أن يحتفل الشعب بهذا الإنجاز.
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