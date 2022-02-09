روسيا تسجل أكثر من 183 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا زيادة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 183 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 669 شخصا .
وأعلن المركز الروسي لمكافحة الجائحة أن 20178 شخصا تم إيوائهم المستشفيات خلال اليوم الماضي لتلقي العلاج، في المقابل تعافى 97163 شخصا.
وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في مدينة بطرسبورغ (19644)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (11956)، ثم العاصمة موسكو (11521).
ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية تفشي الجائحة بروسيا 3 ملايين و330769 إصابة، تعافى منها 10 ملايين و803305 أشخاص، فيما توفي 337390 شخصا حتى الآن.
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