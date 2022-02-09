عاجل- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لتغيير الأمر الواقع ومحاولة تقسيمه زمنياً.
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