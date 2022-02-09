متى نتائج التوجيهي 2022 || الاستعلام عن نتائج توجيهي التكميلي الثانوية العامة في الأردن برقم الجلوس عبر tawjihi.jo

نتائج التوجيهي 2022، ساعات قليلة تفصلنا وإياكم أعزائي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المناطق في المملكة الأردنية عن الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022، وذلك حيث كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت بشكل رسمي عن اقتراب ظهور النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات في أقرب وقت ممكن، وذلك حيث قالت أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات تسير بشكل طبيعي وسيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، وذلك حيث كان جميع الطلبة والطالبات قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم في الأيام الماضية وهم الآن في انتظار ظهور النتائج بشكل رسمي حتى يتمكنوا من الاستعلام عنها.

نتائج التوجيهي 2022

نقدم لكم الآن في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بـ نتائج التوجيهي 2022 والتي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها بسهولة وعبر عدة خطوات بسيطة كالآتي:

أولًا: يجب على الطالب أو ولي أمرة زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني أو موقع التوجيهي الإلكتروني .

أو . ثانيًا: يقوم الطالب باختيار النتائج الخاصة به وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الاسم ورقم الجلوس.

ثالثًا: يتم إدخال رمز التحقق الخاص بك والمكتوب في الصورة التي أمامك.

رابعًا: الضغط على عرض النتائج وانتظر لحظات قليلة لتظهر جميع النتائج الخاصة بك.

استخراج نتائج التوجيهي 2022

كما وضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج التوجيهي 2022، وذلك حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات الخاصة بجميع الطلبة والطالبات وتمت أعمال المراجعة من أجل ضمان حصول كل طالب على حقه كامل في النتائج وسيتم صباح يوم الغد رفع جميع النتائج الخاصة بالطلاب عبر المواقع الإلكترونية المسؤولة عن ظهور النتائج وذلك حتى يتمكن جميع الطلبة والطالبات من استخدام الخطوات السابقة التي قدمناها لكم من أجل الاستعلام على تلك النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.