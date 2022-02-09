نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية 2022 وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية 2022، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً حالياً، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022، حيت أدي نحو 95 ألف طالب وطالبة امتحانات الدورة التكميلية لشهادة التوجيهي 2022، وعقب إعلان النتائج تتجه أنظار الجميع نحو وحدة تنسيق القبول الموحد، للتقديم للجامعات الأردنية واختيار الرغبات، لذلك حرصنا من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” أن نعرض عليكم أهم ما يخص هذا الموضوع، فنوفر لكم الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة التعليم العالي الأردنية للتقديم للجامعات الأردنية.

رابط تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “admhec.gov.jo“.

الاطلاع على التخصصات المتاحة.

كتابة بيانات الطالب.

تحديد الرغبات والتأكد منها.

التزام الخطوات المحددة لشراء طلب الالتحاق.

موعد تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022

من المقرر أن تقوم وزارة التعليم العالي الأردنية بالإعلان عن الموعد الرسمي لبدأ تقديم طلبات الدخول للجامعات الأردنية، حيث من المتوقع أن يكون الموعد خلال الأسبوع القادم، نظراً لتحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 والمقرر يوم الخميس 10/2/2022، لذلك سيكون موقع تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الأردنية جاهز لتسجيل رغبات الناجحين في الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة، حيث أنه هو الطريق الوحيد لتسجيل رغبات الدخول للجامعات بالأردن.

وحدة تنسيق القبول الموحد

تعتبر وحدة تنسيق القبول الموحد من أهم الروابط الإلكترونية التي تهتم بها وزارة التعليم العالي بالأردن.

نظراً لكونه هو السبيل الرسمي الوحيد لتسجيل رغبات الدخول للجامعات الأردنية.

لذلك تقوم الوزارة بمتابعة العمل على الوحدة ورفع كفاءة الموقع الإلكتروني الخاص بها.

لضمان التيسير على الراغبين في الدخول عليها من الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر.

القبول الموحد للجامعات الأردنية

تحتل مرحلة القبول الموحد للجامعات الأردنية مكانة كبيرة لدي العديد من المواطنين.

حيث أنها هي المرحلة المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية حلم كل طالب وطالبة.

فنجد إقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور على التقديم للمرحلة الجامعية، بعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة، لأنها المرحلة التي يكلل مجهود المراحل السابقة، ويقوم من خلالها الطالب بدراسة التخصص الذي يرغب في الحصول على شهادته والاستفادة منه في الحياة العملية.