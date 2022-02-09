عاجل- أول تعليق من روسيا بشأن الأسلحة الأمريكية المتطورة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أرسلت الولايات المتحدة وعدداً من دول الناتو أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا لمقاومة روسيا وردع أى غزو محتمل. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها، فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسي.

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