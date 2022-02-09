نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر وسريع” موقع وزارة التربية والتعليم الأردن للاستعلام رابط نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح موقع وزارة التربية والتعليم الأردن من أهم الروابط، التي يتم البحث عنها في الوقت الراهن من قبل مئات الأف من الطلبة، الذين أدووا أمتحانات الثانوية العامة الدورة التكميلية 2021، للاستعلام الإلكتروني عن النتيجة الأهم في مسيرة الطلاب العلمية، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” سنقدم لكم رابط الاستعلام المحدث للاستعلام، وسنشرح لكم ألية أستخراج النتائج إلكترونياً عبر موقع الوزارة الرسمي، والموعد الرسمي لإستخراج النتائج.

كانت وزارة التربية والتعليم من خلال موقعها الإلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، قد أعلنت عن الموعد الرسمي لإعلان النتيجة، وحددت غداً الخميس الموافق 2022/02/09 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المملكة، هو موعد إعلان النتيجة بواسطة السيد وجيه عويس، وزير التربية والتعليم، وبعدها سوف يتم رفع النتائج على الرابط الرسمي “tawjihi.jo، ومن خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن طريق أتباع الخطوات التالية.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردن

أدخل على الرابط الإلكتروني للوزارة moe.gov.jo .

. أو الموقع الإلكتروني لنتائج التوجيهي tawjihi.jo .

. سجل الاسم ورقم الجلوس الخاصة بك بصورة دقيقة وصحية.

أضغط بحث عن النتيجة لتظهر لك النتائج بالدرجات والنسب العامة.

عداد تنازلي لإعلان نتيجة التوجيهي التكميلي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردن

كانت الامتحانات الخاصة بالدورة التكميلية، قد انطلقت يوم الخميس الموافق 2021/12/31 واستمرت حتى انتهت يوم 2022/01/22، في ظل ظروف غاية في الصعوبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ونجحت الوزارة في توفير بيئة أمنه للطلاب أثناء الاختبارات ومن ثم بدأ لجان التصحيح عملها مباشراً، من أجل إنجاز مهمة التصحيح والتي تمر بمراحل عديدة ومعقدة 13 مرحلة، للتأكد من دقة النتائج.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلن السيد الدكتور / وجيه عيسى، وزير التربية والتعليم الأردني، أن موعد عودة الدراسة الوجاهية في الفصل الدراسي الثاني في موعدها المقرر وهو 20 من الشهر الجاري شهر فبراير، وأن لجنة إدارة الأزمة في الحكومة الأردنية تتابع الوضع الوبائي في البلاد، وفي حالة رأت أي تغير في هذا الموعد سوف نوافيكم به على الفور، والوزارة لديها البدائل في حال تم أي تغير في موعد العودة المقرر.