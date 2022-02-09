نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم تجنيد الأمن العام 2022 الأردني للجنسين وشروط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في تجنيد الأمن العام 2022، قامت مديرية الأمن العام التي توجد بالمملكة الأردنية بتلقي طلبات التجنيد الخاصة بالذكور والإناث، حيث تم توفير مهمتين وهما مهنة مسلح والمهنة الثانية مهنة سائق، وعلى هذا الأساس يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في تجنيد الأمن العام، وتجد من بين هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، أو شهادة البكالوريوس، لذلك يمكنك معرفة كافة التفاصيل التي يحتاجها المتقدم والشروط التي يجب توافرها، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم في تلك المهن.

التسجيل في تجنيد الأمن العام للجنسين 2022

أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية التسجيل في تجنيد الأمن العام 2022 حيث بدأ التقديم من يوم 7 فبراير ومن المعروف أن هناك شروط ضرورية يجب توافرها، وعلاوة على ذلك يستطيع الراغبين في التقديم الإسراع في التسجيل من خلال موقع الأمن العام، وللتذكير مرة أخرى أن المهن المتاحة هي مهنة المسلح، و مهنة السائق للأشخاص الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى الحاصلين على الدبلوم وشهادات البكالوريوس.

شروط التقديم في تجنيد الأمن العام

يوجد العديد من الشروط التي يجب توافرها في التسجيل في تجنيد الأمن العام، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عام.

أن تكون المتقدمة عزباء وهذا الشرط خاص بالإناث فقط.

يجب أن يكون طوله لا يقل عن 168 سم.

وأن تكون المتقدمة طولها لا يقل عن 160 سم.

أن يكون المتقدم صحته جيدة خالية من أي مرض جسدي.

يجب أن يكون لم يتم الحكم على أحد منهم في قضية خاصة بالشرف أو الأمانة، ويعرف عنهم السلوك الحسن.

أن يكون المتقدم لم يتم الالتحاق له من قبل القوات المسلحة أو الجيش بالمملكة الأردنية.

خطوات التقديم في تجنيد الأمن العام 2022

تتمثل الخطوات في الآتي:

الدخول على موقع مديرية الأمن العام.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

ضرورة التقديم مرة واحدة بطريقة صحيحة حتى لم تتعرض لرفض الطلب.

توفير كافة الأوراق المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

والجدير بالذكر أن عملية التسجيل التجنيد بالأمن العام الأردن سوف يستمر حتى يوم 28 فبراير، لذلك من الضروري الالتزام بهذه المواعيد.