الفلبين تدين الهجوم الحوثى على الإمارات

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى، عن إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابى الذى تعرضت له الإمارات من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية. مؤكدا تضامن بلاده ودعمها للإمارات فى الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.





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