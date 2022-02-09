نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية التوجيهية فى الأردن من أكثر المواضيع التي تشغل عقول الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الفترة خاصة بعد إعلان الوزارة أقتراب موعد إعلان النتائج على موقع الوزارة، وعلى الرغم من ذلك فقد أنتشرت بعض الأشاعات عن تأخير إعلان النتائج وهى مجرد أشاعات لا صحة لها.

رابط إعلان نتائج التوجيهية 2022 الأردن

من المقرر إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهية فى الإردن إلكترونياً وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردن moe.gov.jo، وسوف نوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن النتائج بشكل أكثر تفصيلي:

أوضحت وزارة التعليم أنها تحرص دائما للحفاظ على صحة أبنائها الطلبة والطالبات وخاصة مع انتشار فيروس كورونا، فأكدت الوزارة أن الطالب وولي الأمر يستطيع الأن الاطلاع على النتائج إلكترونياً عبر موقع الوزارة، أو من خلال المواقع الالكترونية الأخري التي تم إطلاقها للإطلاع على نتائج التوجيهية بالاردن ومن ضمنها رابط tawjihi.jo

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي الأردن

سنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها بشكل تدريجي للوصول لنتائج الثانوية العامة التكميلي التوجيهي فى الاردن:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالأردن.

ويمكن الدخول أيضاً على الموقع المباشر tawjihi.jo للاستعلام عن نتائج التوجيهية 2022

للاستعلام عن نتائج التوجيهية 2022 إدخال رقم جلوس الطلب.

كتابة رمز التحقق الظاهر فى الصورة.

كتابة البيانات المطلوبة أمامك بشكل صحيح.

الضغط على عرض النتيجة، وفى حال إعلانها من الوزارة فسوف تظهر النتيجة أمامك.

الموعد الرسمي لظهور نتائج التوجيهي التكميلي فى الأردن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم سابقاً أن ظهور نتائج الثانوية العامة التكميلي سيكون ما بين الثاني عشر نت شهر فبراير الجاري حتى يوم الخامس عشر من نفس الشهر، وأكدت على أن الأقاويل التي يتم تداولها عن تأخير ظهور النتائج فهي مجرد إشاعات لم يثبت صحتها حتى الأن.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي فى الأردن 2022، والموعد الرسمي لإعلان النتائج، ورابط وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي للإستعلام عن النتائج بالاضافة لرابط أخر يمكن الاستعانة به للوصول لنتائج الطلاب، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم ونتمني لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق.