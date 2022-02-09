نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الأمير محمد بن راشد آل مكتوم أحدى المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات المالية والعينية لأصحاب الجنسيات الإماراتية وغيرهم من الجنسيات الأخرى المقيمين داخل الإمارات، فتقدم المؤسسة المساعدات بناء على شروط وأحكام سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال، كما أنها توفر المساعدات لبعض الفئات المتواجدة داخل دولة الإمارات، كما سنوضح لكم طريقة التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد الخيرية.

أنواع المساعدات الخيرية المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد

تتنوع انواع المساعدات المقجمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية من مساعدات مالية وإنسانية وعينية، سنوضحها لكم وهي:

مستلزمات طبية وأطراف صناعية وأجهزة طبية.

مساعدات مالية.

إنشاء وتعمير المنازل.

سداد إيجارات سكنية.

سداد الرسوم الدراسية.

الحصول على مساعدات بغرض العلاج على نفقة الدولة.

من هم المستفيدين من المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

تقدم مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم الخيرية المساعدات المالية والإنسانية والعينية لبعض الفئات المتواجدين داخل دولة الإمارات وذلك بناء على شروط ومعايير محدده، وتتمثل تلك الفئات في:

أصحاب الجنسية الإمارتية المتواجدين داخل الإمارات. الأشخاص الوافدين والمقيمين داخل دولة الإمارات. المطلقات من جنسيات مختلفة ولديهم أبناء من مواطنين إمارتيين. شخص وافد ومتزوج من سيدة إماراتية. أصحاب جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي.

شروط الحصول على مساعدات من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

هناك بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها للحصول على المساعدات المالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية وهي:

المساعدات المقدمة يتقدم عليها رب الأسرة. توفير رقم جوال متواجد مع الشخص المتقدم على للحصول على المساعدة. صورة من الهوية الإماراتية للموطنين المتقدمين على طلب المساعدة. تقديم أوراق الإقامة سارية المفعول للوافدين المتقدمين على طلب المساعدة. إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة سارية الصلاحية وملونة. يتأجل الطلب فى حال عدم تواجد أي مستند من المستندات المطلوبة. يتم الرد على الطلب المقدم خلال أسبوعين على الأكثر.

طريقة التقدم على طلب المساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

أولاً الدخول على مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية عبر الانترنت.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على طلب المساعدة.

ملئ البيانات المطلوبة أمامك.

الموافقة على الشروط الخاصة بتقديم الطلب.

الضغط على تقديم الطلب.

أرقام التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

سنوضح لكم الأن طرق وأرقام التواصل مع المؤسسة وهي:

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم مؤسسة محمد بن راشد: 97144233444

رقم الفاكس: 97143687777

ويمكن تقديم طلب المساعدة من يوم الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة السابعة ونصف صباحاً حتى الساعدة الثانية ونصف مساءاً.