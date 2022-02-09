كورونا فى كوريا.. 49567 إصابة جديدة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد إلى مليون و131 ألفا و248 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6943 حالة منذ بدء الجائحة.

كورونا فى كوريا الجنوبية

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت يوم الجمعة الماضى، تمديد قيود التباعد الاجتماعى الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 20 فبراير الجارى، والتى بموجبها يحظر تجمع أكثر من ستة أشخاص فى التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر والشركات فى الساعة 9 مساء.