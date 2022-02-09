بدء سريان "الاشتراطات الخاصة" لدخول السعودية ومغادرتها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

ويشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج السعودية، أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأوضحت الداخلية السعودية أنه يتم "إلزام جميع القادمين للمملكة، بمن فيهم المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي أر) معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا، خلال 48 ساعة من موعد المغادرة للمملكة أو الدخول إليها.

ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وشددت الداخلية على "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة".