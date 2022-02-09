طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft للآندرويد والآيفون والكمبيوتر بكل سهولة

في بداية ظهور لعبة ماين كرافت كانت لعبة متخصصة فقط للكومبيوتر الشخصي بعد ذلك توسعت لتشمل كل جهاز معروف وتعد لعبة ماين كرافت واحدة من الألعاب المعروفة والمشهورة على مستوى العالم ويبحث الكثير عن طريقة تحميلها بطريقة رسمية وتتيح للاعبها استكشاف وبناء عالم افتراضي جديد بالعديد من الكتل المختلفة وتتوفر لعبة ماين كرافت عبر منصات أنظمة التشغيل المختلفة ويمكن لعبها من خلال متصفح الويب الخاص، تابعوا معنا المقال لمعرفة طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت للاندرويد

نقوم بفتح متجر جوجل بلاي لتحميلها.

ثم نكتب في خانة البحث لعبة ماين كرافت ونضغط على زر البحث.

تظهر الصفحة الخاصة باللعبة على متجر أندرويد نقوم بالضغط على زر تثبيت لعبة ماين كرافت مجانا.

بعد الانتهاء من التنزيل يمكنك دخول اللعبة للاستمتاع في اللعب بها.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت للأيفون

نقوم بالدخول على الآب ستور.

نقوم بكتابة لعبة ماين كرافت في خانة البحث ونضغط على زر بحث.

تظهر الأيقونات الخاصة بالألعاب نختار أيقونة لعبة ماين كرافت ونقوم بالضغط على تنزيل.

بعد الانتهاء من تنزيل اللعبة تكون جاهزة للاستعمال.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر

نقوم بالدخول على مايكروسوفت من خلال صفحة جوجل.

ثم نضغط على زر ويندوز ونختار اللعبة من بين الألعاب الموجودة.

ثم نضغط على تنزيل لعبة ماين كرافت.

نختار الملف الذي نريد حفظ اللعبة به ونقوم بفتحه.

ثم نضغط على تثبيت اللعبة وبعد ذلك نقوم بنقل اللعبة إلى الملف بعد التثبيت.

بعد الانتهاء من التثبيت تكون اللعبة جاهزة ومتوفر على جهاز الكمبيوتر للاستمتاع بها.

مميزات تحميل ماين كرافت على الكمبيوتر والاندرويد