نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال”رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الاردنية moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث طلاب المرحلة الثانوية في المملكة الأردنية الهاشمية حول موعد نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 منذ أنهوا امتحاناتهم لعام 2022، والذي من المقرر إعلان نتائج التوجيهي التكميلي في الساعات القليلة القادمة، وقد اشارت الوزارة ان عملية التصحيح تعمل بدقة لضمان حصول كل طالب على حقوقه وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية التصحيح والمراجعة النهائية قاربت على الانتهاء والتي ستكون متاحة على الرابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الاردنى، ليحصل طلاب المدارس الثانوية الأردنية على نتائج التوجيهي بكل سهولة خاصة في ظل الظروف السائدة في جميع أنحاء البلاد والانتشار الواسع لفيروس كورونا بين المواطنين من جميع أنحاء العالم ويمكن للطلاب معرفة المزيد من المعلومات حول النتائج من خلال زيارة موقع النتائج بشكل إلكتروني من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التعليم فور اعلان النتائج.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022

يرغب جميع الطلاب في معرفة موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تفعيل رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2022، التي ينتظرها الطلاب فى حالة من التوتر الشديد للتعرف على مستقبلهم الأكاديمي، لأن هذه النتائج ستؤهلهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة فسيتم إعلان النتائج إلكترونياً في ضوء إجراءات الوقاية والسيطرة الصارمة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومكافحته، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وبحسب تصريحات الوزارة ، سيتم اعلان النتائج في بعد ساعات من الانتهاء واستلام جميع عمليات التصحيح والمراجعة والمراقبة فسيتم إعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة عبر الرابط الذي توفره وزارة التربية والتعليم الأردنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022

في ضوء حالة من الترقب ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور في الأردن إعلان النتائج الرسمية التوجيهي التكميلي 2022 حيث سيتم إعلان النتائج إلكترونياً عبر الرابط الذي توفره وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن نتائج نتائج التوجيهي التكميلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو موقع نتائج التوجيهي.

الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

كتابة رقم الجلوس .

الضغط على عرض النتيجة