استشهاد جندى وإصابة 5 آخرين فى هجوم إسرائيلى بالصواريخ على دمشق

جدة - نرمين السيد - وقالت "سانا"، إن العدو الإسرائيلى نفذ فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ "أرض – أرض" من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفاً بعض النقاط فى محيط مدينة دمشق.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوى السورى تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندى وإصابة 5 جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية.

وأكدت تقارير محلية إلى أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، وسط انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

وحسب وكالة "ستيب الإخبارية" فإن القصف الإسرائيلى على محيط دمشق استهدف مواقع للواء 104 حرس جمهورى، واللواء 13 مخابرات جوية، ومطار الديماس الشراعى.