حصيلة إصابات كورونا فى تونس خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت "الصحة التونسية"- فى بيان اليوم "الثلاثاء" أنه تم إجراء 15 ألفا و243 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.60%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ تسعة آلاف و669 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين 850 ألفا و452 شخصا.

كورونا فى تونس

وأضافت أنّ إجمالى الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و824 شخصا، فيما بلغ اجمالى الإصابات 950 ألفا و575 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى بـ كورونا المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1466 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 252 حالة، و59 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى بالقطاعين العام والخاص.