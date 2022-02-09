دجاج تندوري هندي يأسرع طريقة وتتبيله مميزة

الدجاج التندوري يعد من أكثر الأكلات التي يسهل عملها ويحبها الكثيرون. ودائما ما نقوم بتحضيرها بخلطة التندوري الهندي التقليدية والتي قد تكون حارة بشكل كبير على الأطفال. اليوم سنقوم بعمل دجاج تندوري هندي بشكل مختلف تماما. نعتمد فيه أولا على الدجاج المكون من الأفخاذ فقط والتي تكون دائما محببه للأطفال بشكل كبير. ومن ثم الخلطة التي تحوي على البهارات المضبوطة والتي من الممكن أن تكون غير حارة على الإطلاق. وسنقوم اليوم بقلي الدجاج في الزيت بشكل مختلف تماما عن الطريقة التقليدية للتندوري الهندي.

مقادير دجاج التندوري

سنعتمد في طبق اليوم من التندوري على أفخاذ الدجاج، والتي سنقدمها بشكل وطعم مميز كما ذكرنا. ولعمل طبق كبير من الدجاج التندوري اليوم ، سنحتاج إلى مكونات مختلفة لعمل الخلطة الهندية المميزة في التتبيله. والمكونات الكافية لعمل 10 قطع من أفخاذ الدجاج هي كالتالي.

10 قطع من أفخاذ الدجاج المغسولة مسبقا

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المهروس

ملعقة صغيرة من الكمون

ثلاث فصوص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكزبرة

رشة من الملح أو ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الهيل

شطة مجروشة بحسب الرغبه

ملعقة صغيرة لون طعام أحمر

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

نصف كوب من الزبادي

طريقة عمل تندوري هندي من منال العالم

أولا نقوم بغسل الدجاج جيدا ، عن طريقة وضعه بمحلول النقع ومن ثم نقوم بنزع الجلد من على أفخاذ الدجاج بحرص حتى تظل محتفظه بشكلها الجيد.في وعاء نقوم بإحضار مكونات التتبيلة التي ذكرناها وهي الملح والفلفل والهيل والبابريكا والشطة. والكزبرة والكركم والزنجبيل والكمون والليمون والزبادي.ونقوم بخلط كافة المكونات معا جيدا ومن ثم نقوم بوضع أفخاذ الدجاج بها ونخلطهم معا بشكل جيد حتى تغطي أفخاذ الدجاج تماما. من الأفضل أن نقوم بتتبيل الدجاج من الليلة المسبقة أو نقوم بوضع الدجاج في التتبيلة لعدة ساعات قبل القلي حتى تأخذ طعم التتبيلة الشهي.

نقوم بتسخين الزيت في مقلاة عميقة ، ومن ثم نقوم بوضع قطع أفخاذ الدجاج في الزيت الساخن للحصول على اللون الذهبي وحتى تنضج. ونقوم بتقديمها مع أرز المندي أو مع الخبز.