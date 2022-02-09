انفجار فى مبنى بأحد شوارع أبو ظبى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن الفرق المختصة سيطرت على الحريق وأخلت المبنى كإجراء احترازى، مشيرة إلى استمرار عملية التبريد و حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

ووفقًا لـ "واس"، تلقت غرفة العمليات التابعة لهيئة الدفاع المدنى بـ أبوظبى، بلاغًا بأن حريقًا شب فى إحدى البنايات، فانتقلت فرق الهيئة على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن الحادث سقوط أى قتلى أو مصابين.

وأكدت الهيئة بأن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.

وتداول مقطع فيديو يسمع فيه دوى انفجار ويظهر اشتعال حريق فى أحد بنايات المدينة.