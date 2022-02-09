كيفية الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني 1443 و خطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم لمواطنيها عن طريق المساعدة المقطوعة، ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، ويهدف لرفع مستوي المعيشة ومساعدتهم علي تلبية احتياجاتهم الملحة لأصحاب الدخول المحدودة، وهذا في ظل الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، تسبب هذا لارتفاع أسعار السلع نتيجة عدة أجراءات إصلاحية اقتصادية اتخذتها الحكومة السعودية مؤخراً من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية وتحقيقا لرؤية المملكة 2021، على أن يتم الاستفادة من تلك المقطوعة للأشخاص الأكثر احتياجا.

الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني 1443

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة موعد صرف الدعم، حيث بحث الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع توتير لمعرفة ذلك، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني كالتالي:

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عليك باختيار الخانة المخصصة للاستعلام عن المقطوعة. بعد اختيار طريقة البحث عليك إدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة. قم بكتابة رقم الطلب ثم رمز التحقق. اضغط على أيقونة عرض حتى تظهر لك كافة المعلومات عن حالة الطلب الخاصة بك للمساعدة المقطوعة.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 1443

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية. قم بإنشاء حساب جديد. ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على تسجيل الدخول. عليك الانتظار حتي يصلك كود التأكيد. قم بكتابة البيانات الشخصية وبريدك الإلكتروني بعد فتح صفحة التسجيل الخاصة بالمقطوعة. ادخل كل البيانات الخاصة بالدخل.

متى تودع المقطوعة 2022

وفقاً لما ورد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي ردت على سؤال العديد من المستحقين للمساعدة المقطوعة ، فإن موعد الصرف لا يتحدد للعامة، حيث أن هنالك اختلاف في مواعيد الصرف من مستفيد لآخر، ولكن في حال أن تم إيداع المقطوعة فيمكن للمستفيد الحصول عليها في الشهر التالي بعد تقديم الطلب وتلقي الرد، وذلك ما سيتم إعلامه للمتقدم من خلال أحد قنوان التواصل التي تم ضافتها في الطلب.

رقم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى للتسهيل الاشتراك في المقطوعة على جميع المواطنين في المملكة، وتختلف وسائل التواصل المختلفة بينها وبين المواطنين مثل الاتصال الإلكتروني عن طريق المواقع الرسمية للوزارة، وكما يمكن عبر رقم الهاتف الخاص بالوزارة ورقم الهاتف الخاص بالضمان الاجتماعي هو 19911.

ما هي مقطوعة الضمان الاجتماعي

تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أهم الوزارات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا لما تقدمه من خدمات للتنمية الاجتماعية، وخدمات خاصة بالعميل وأخرى خاصة بالقطاع العام، تعد المساعدة المقطوعة من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي يتم إدراجها من ضمن الخدمات الخاصة بالتنمية الاجتماعية، هذه الخدمة عبارة عن مبالغ مالية (معاش) يتم إعطائها لأشخاص محددين، وهم من تتوافق الشروط معهم، ولكن حتى يتم الحصول على المعاش يجب على المواطن تقديم طلب في البداية حتى يتم قبوله في حالة توافر الشروط الخاصة بالخدمة فيه.

وفى نهاية مقالنا نكون أوضحنا كيفية الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني، كما يمكن أيضا الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروطها، وذلك يظهر جهود الدولة في دعم رعاياها ومساعدتهم في رفع مستوي معيشتهم، ويختلف ميعاد صرف المساعدة المقطوعة من مستحق لأخر