طريقة شحن شدات ببجي التحديث الأخير احصل على 50000 شدة في ثواني

شدات ببجي من الأدوات المهمة التي يجب أن تمتلكها عندما تستخدم بلعبة ببجي وذلك لأنها تمكنك من الاستمتاع بالعديد من الأمور في اللعبة مما يجعلك تصعد إلى مستويات أعلي، ولذلك الطريقة الخاصة بشحنها مهمة جدًا وهناك عدد كبير من الأسئلة عنها، وخلال هذا المقال سأذكر بعض الطرق التي يمكن بها شحن شدات ببجي بكل سهولة ومجانًا وبكل أمان، عليك بالمتابعة لتعلم الطريقة الآمنة لشحن شدت بيجي.

شحن شدات ببجي للأندرويد

يوجد عدد كبير من اللاعبين الذين يستخدمون لعبه ببجي على الهواتف المحمولة التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد وهذه الهواتف المستخدمة فيها كيفيه يمكن شحن شدات ببجي باستخدام هذا النظام وما هي الخطوات التي يجب اتباعه وإليكم ما في ما يأتي الخطوات التي يجب اتباعها على شحن شدات ببجي عن أنظمة الأندرويد:

في بداية الأمر عليك أن تقوم بشحن الرصيد الخاص بجوجل بلاي.

عليك أن تقوم بفتح اللعبة وتضغط على رمز الشدات.

يجب عليك أن تقوم بتحديد كمية الشدادات التي ترغب فيها وعندما يظهر لك الخيار الخاص بالدفع عليك أن تقوم باختيار حساب جوجل بلاي لكي تدفع من خلاله.

قم باختيار عدد الشدات التي ترغب فيها للحصول عليها ولا استخدامها بداخل ببجي موبايل ثم أبدأ في عملية الشحن.

هذه الطريقة طريقه الآمنة جدًا ومفضلة لدى الكثير من اللاعبين حول العالم الذين يستخدمون ببجي أندرويد.

شراء بطاقة رويال باس

من ضمن الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي هي الطريقة الخاصة بشراء البطاقات التي تسمى رويال باس وذلك بعد أن يتم دفع قيمة من المال تبلغ 10 في أول مرة وبعد ذلك يحصل اللاعب على الكثير من الهدايا والمكافئات وذلك بعد أن يقوم باهتمام بعض العمليات وهذا للحصول على النقاط والهدايا التي تمكنه من شراء هذه البطاقة و شحن شدات.