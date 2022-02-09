نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية بالرقم القومي ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقوم اليوم بعرض خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية خلال الفصل الدراس الأول برقم الجلوس من خلال موقع الأزهر الرسمي الخاص بالنتائج لجميع الصفوف الدراسية، حيث حرص الإمام الدكتور أحمد الطيب ووكيله الدكتور محمد الضويني على القيام باعتماد النتيجة الخاصة بشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022م، ولنتعرف الآن على التفاصيل.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

حرص اليوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على القيام باعتماد نتيجة الطلاب في الصفوف الابتدائية والإعدادية الملتحقين بصفوف مدارس الأزهر، وعمل القائمين على الأمر بعرض العديد من الإحصائيات الخاصة بنتائج الطلاب حيث تقدم إلى اختبارات الشهادة الإعدادية لهذا الفصل الدراسي حوالي 143179 طالب وطالبة، والحاضر منهم فقط في اللجان 141421 طالب وطالبة.

نسبة نتائج طلاب الإعدادية

حرصوا على وضع مع الإحصائيات التي تم العمل على عرضها نسبة الطلاب الناجحين بأكثر من 50 في المائة حيث كان عددهم 108821 أي حوالي 76.95 في المائة من عدد الطلاب الذين تقدموا إلى الاختبارات، ونسبة الطلاب الحاصلين على أقل من 50% حوالي 24.05 أي هدد 32600 طالب وطالبة.

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

حرص وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني على رفع النتيجة على الفور عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وهذا من أجل التقليل من نسبة الازدحام التي كانت تحدث في السابق بين أولياء الأمور والطلاب داخل المدارس الأزهرية من أجل التعرف على النتيجة، والأمر أسهل بكثير حيث يمكن للطلاب بضغط زر فقط التعرف على النتائج الخاصة بهم بشكل مفصل وسهل دون أن توجد أغلاط أو أي مشاكل في جمع الدرجات.

كما عمل الوكيل على التنبيه أنه يمكن لأولياء الأمور والطلاب الذهاب إلى المعاهد الأزهرية حتى يتمكنوا من الحصول على نتائجهم للتأكد ما إذا كانت هذه النتائج صحيحة أم لا.

رابط بوابة الأزهر للحصول على النتائج

يمكنك بخطوات بسيطة الحصول على نتائج الابتدائية والإعدادية للطلاب التابعين لك، عليك باتباع الخطوات: