أبوظبي.. حريق في بناية ناتج عن انفجار أسطوانة غاز ولا إصابات

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية في شارع حمدان في مدينة أبوظبي حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف.
وقالت الهيئة إنه عملية التبريد جارية والآن حيث يتم حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن الهيئة أنه "ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 فجرا عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات."
كما أكدت الهيئة بأن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.
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