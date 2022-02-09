مقتل وإصابة 49 شخصا إثر وقوع انهيار طينى غربى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، عن مسئولين فى كولومبيا قولهم، إنه تم الإبلاغ عن فقدان شخص آخر بعد الانزلاق المميت فى "ريسارالدا" ببلدية بيريرا.

وحذر رئيس بلدية بيريرا، الذى أكد عدد القتلى - حسبما تشير الشبكة الأمريكية - من استمرار خطر الانهيار الأرضى فى المنطقة، وحث اتخاذ اللازم لتجنب المزيد من الضحايا.