بري: مستشار أمريكي إلى لبنان لاستئناف مفاوضات الحدود مع إسرائيل

دوت الخليج :- أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الخميس، أن المستشار الأمريكي لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين سيزور البلاد خلال أسبوع؛ لبحث استئناف التفاوض بين بيروت وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

تصريحات بري جاءت خلال لقائه نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال بري: "الموفد الأميركي أموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع، ومن المفترض أن يُستأنف التفاوض وأن يصار إلى الالتزام باتفاق الإطار".

وبين لبنان وإسرائيل منطقة بحرية متنازع عليها تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعاً، بحسب الخرائط البحرية الحدودية المودعة من الجانبين لدى الأمم المتحدة، وتعد تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وبعد عقد 4 جلسات محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق، توقفت المفاوضات في مايو/ أيار 2021 ولا تزال مجمدة حتى اليوم.

إلا أن بري أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التوصل لـ "اتفاق إطار" يحدد "المسار الواجب سلوكه في المفاوضات غير المباشرة"، بين لبنان وإسرائيل برعاية الامم المتحدة، ووساطة واشنطن.

وفي السياق، دعا بري "فرنسا وشركة توتال والشركات (المنقبة عن النفط) التي رسى عليها الالتزام بأعمال الحفر والتنقيب إلى أن تباشر عملها"، واعتبر أنه "لا ذريعة للتنصل من ذلك".

وأضاف بري أن "المنطقة (البحرية) التي يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع عليها وعلى الشركات التحرر من أية ضغوطات تمارس عليها".

وفي 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، إلا أن أعمال الاستكشاف لم تُستكمل بعد.

المصدر : الاناضول