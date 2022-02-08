رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الأول جميع المحافظات العراقية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، وضعته وزارة التربية والتعليم الفني بمصر، وقد ازداد البحث عليه مؤخرا من طرف الطلاب المصريين وكذلك أولياؤهم. وهذا من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بعد أن أنهوا أداء الامتحانات يوم الخميس الماضي في كل الحافظات المصرية. مثل الدهلقية والجيزة والإسكندرية وأسيوط والفيوم، هذا وقد أعلن مدير إدارة غرب القاهرة القاهرة التعليمية بأنّه من المرجح أن تنتهي عمليات التصحيح في الأسبوع المقبل. ويتم حاليا التحقق من أوراق الطلاب ورصد الدرجات الخاصة بهم قبل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي بشكل سريع قبل بداية الترم الثاني. ويمكن لكافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس، وسنتحدث في هذا المقال عن موضوع رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، تابعوا معنا التفاصيل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بمصر بوضع نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الذي يبحث عنه كل الطلاب في مصر. وستعلن النتائج وتعرض على الرابط بعد أن يتم اعتمادها رسميا من الوزارة. وهم في حالة ترقب للامتحانات منذ أن أنهوا الامتحانات التي أجريت في يناير إلى غاية شهر فبراير. وكان جدول الاختبارات يومي في كل المواد الدراسية المقررة للامتحان، ويمكن التعرف على النتائج فور ظهورها باتباع ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم المستخدم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفني من خلال الانترنت.

ثانيا: يجب أن يقوم بالنقر على “أيقونة الاستعلام عن الطلاب”.

ثالثا: يقوم الطالب باختيار لترم الأول، ثم يختار الصف الثالث الاعدادي.

رابعا: يدرج اسم الطالب ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لها.

في الأخير ينقر على زرّ استعلام وينتظر ظهور النتيجة الخاصة به، بالإضافة إلى درجات كل المواد التي قام باجتياز امتحاناتها.

امتحانات الشهادة الإعدادية في كل المحافظات المصرية

تجدر الإشارة إلى أنّ الطلاب قد أدوا في التاسع والعشرين من يناير امتحان اللغة عربية والتربية الدينية الخاصة بالترم الأول. وفي 30 يناير اجتازوا امتحان الجبر والإحصاء والحاسب الآلي، وفي 31 اجتازوا امتحان الإنجليزية. وفي الفاتح من فبراير امتحان مادة العلوم للترم الأول. و2 فبراير اجتازوا امتحان العلوم الاجتماعية والتربية الفنية. وآخر امتحان كان يوم 3 فبراير لمادة الهندسة.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الفني. وهي من أهم المواضيع التي يبحث عنها الطلاب المصريين في كل المحافظات التي تعمل حاليا على استكمال تصحيح أوراق الامتحانات.