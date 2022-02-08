عطلة رسمية فى لبنان غدًا بمناسبة عيد مار مارون

جدة - نرمين السيد - يشهد لبنان غدًا عطلة رسمية، تغلق فيها جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد مار مارون، الذى يعد مؤسس الكنيسة المارونية، وذلك وفقًا لمذكرة أصدرها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى.





ومن المقرر أن تشهد كنيسة مار مارون فى منطقة الجميزة بالعاصمة بيروت قداسًا احتفاليًا يرأسه البطريرك المارونى بلبنان بشارة بطرس الراعى فى الحادية عشر صباح غد الأربعاء. وقد وجهت أبرشية بيروت المارونية دعوات إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى لحضور القداس الاحتفالى فى الجميزة غدًا.

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