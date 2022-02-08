السفارة الأمريكية فى المغرب تكرم الطفل ريان بشكل خاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الأمريكية فى المغرب، التضامن وتكريم الطفل المغربى ريان، والذى سقط البئر وظل عالقا لمدة 5 أيام، إلا أنه بعد إنقاذه، أعلن الديوان الملكى المغربى وفاته.





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