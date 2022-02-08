نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Active رابط معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي بالعراق، ينتظر الطلاب بالعراق بجميع المحافظات ظهور نتيجة القبول الموزاي، لقد عملت وزارة التعليم العالي داخل العراق على قدم وساق، وذلك من أجل أن تقدم سجل مرتب ومنظم بأسماء الطلاب الذين تم قبولهم، ومن ثم القيام بإرسال هؤلاء الطلاب جميعا الي كافة المؤسسات التعليمية، وايا كان المؤسسات سواء كانت مؤسسات خاصة ام كانت هذه المؤسسات عامة، ويتم التوزيع وفقا لتصنيف كل طالب، وهذا من أجل التعزيز المستمر والارتقاء بالأداء الأكاديمي لجميع الطلاب، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية نتائج القبول الموازي بالجامعات بالعراق 2022.

رابط نتائج القبول الموازي في العراق 2022

لقد أتاحت الوزارة رابط خاص بالاستعلام عن نتائج القبول الخاص بالتعليم الموازي داخل العراق، ولقد تم اشتراط عدد من الشروط من أجل القبول في هذا التعليم وأبرز هذه الشروط هي:-

ان يمتلك الطالب معدل تراكمي معين.

أن لا يقل هذا المعدل عن 3 نقاط، ويشترط أن يكون هذا المعدل أعلى من الحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه في هذه المدارس:-

مدرسة الطب.

أيضا كلية الطب تخصص أسنان

المعاهد التكنولوجيا الطبية

أما فيما يخص كليات الهندسة فلقد اشترط القبول فيها ضرورة عدم النزول عن المعدل التراكمي بحوالي أربع درجات.

الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق 2022

لقد يسرت الوزارة على جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي وهم في منازلهم، حيث أنها أتاحت لهم مواقع إلكترونية من أجل الاستعلام، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33