موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 جميع الاقسام برقم الامتحاني من خلال موقع epedu.gov.iq

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 ، يتزايد البحث بشكل كبير في الآونة الاخيرة من قبل آلاف من الطلاب في مختلف المحافظات العراقية عن نتائج القبول الموازي 2022، حيث ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت بشكل رسمي من خلال الصفحة الرسمية لها على تويتر عن الرابط الخاص بنتائج القبول الموازي، والذي من المقرر ان تصدر من خلالة النتائج بشكل رسمي حسب تصريحات المسؤولين، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر أن تصدر خلال الساعات القادمة لمختلف الجامعات حسب ما صدر بشكل رسمي، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

من المقرر ان تصدر نتائج القبول الموازي 2022 إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك تسهيلًا على الطلاب، وللحصول على النتائج الخاصة بهم دون الخروج من المنزل كإحدى الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، على ان تصدر نتائج إجمالي 22 ألف طالب في ذات الوقت، وقبل يوم 10 فبراير 2022 حسب ما تم الاعلان عنه، على أن تكون النتائج متوفرة للطلاب من خلال بعض النتائج التي يتم طلبها داخل الموقع مثل رقم الهوية الوطنية واسم الطالب والمحافظة، وبعض البيانات الاخرى التي يلزم كتابتها بشكل صحيح لصدور النتائج بشكل رسمي تمامًا.

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي 2022

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي 2022، وذلك للحصول على النتائج الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت أن النتائج ستصدر بالقبول او الرفض، أي أن النتائج ستصدر للطالب إذا تم قبوله أم لا، وقد جاءت خطوات الحصول على النتائج كالاتي: