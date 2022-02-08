إن كم باقي على الترم الثالث في السعودية أحد الأسئلة التي تطرح بشكل مكثف وكبير على الإنترنت وينتظر الطلاب بكافة المراحل التعليمية إجابات عنه، حيث أن الترم الثاني انطلق بداية من الخامس من ديسمبر 2021 ومن المقرر أن ينتهي في 10 مارس 2022 لتبدأ العطلة في هذا الموعد إلى 20 مارس 2022، وبعد هذا التاريخ يبدأ الطلاب بالدراسة في الترم الثالث الذي يتم تطبيقه وتنفيذه للمرة الأولى في تاريخ التعليم بالمملكة، ولأن وزارة التعليم تعرف جيداً أن الطلاب يتساءلون بكثرة عن هذا الفصل ذكرت كل ما يخصه بالتقويم الدراسي الذي سبق الإعلان عنه بمطلع العام الحالي.

كم باقي على الترم الثالث في السعودية

لأن الفصل الدراسي الأخير يبحث عنه كل الطلاب داخل السعودية ويحرصون على معرفة تفاصيله ليتمكنوا من الانتهاء من هذا العام بدرجات وحصيلة مرتفعة من خلال التحضير والإعداد الجيد له وحسب ما تم إعلانه عبر وزارة التعليم فإن المتبقي على بداية الترم الثالث في المملكة هو 40 يوم وعدة ساعات، لذلك لم يفصل الطلاب عن آخر فصول العام الدراسي الكثير.

الفصل الدراسي الثالث

الفصل الدراسي الثالث أو الترم الثالث سيبدأ في 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 1443، ويعد هذا الفصل أحد الفصول الدراسية الرسمية للعام الدراسي بناءً على التحديثات الأخيرة التي أقرتها وزارة التعليم بالمملكة، حيث أنه تم تقسيم العام لثلاث فصول عوضاً عن فصلين، بجانب اعتماد تحديثات أخرى كثيرة ومهمة للمرة الأولى، والتي ستقوم بالتأكيد برفع ونهضة التعليم بالمملكة بما يتلاءم مع الدول العالمية، ولقد تم تقسيم الترم الثالث إلى 14 أسبوع دراسي، كما أنه ينتهي بالاختبارات النهائية لينال الطلاب إجازة طويلة تستمر لبداية العام الدراسي الجديد والذي سيتم الإعلان عنه رسمياً بمجرد الانتهاء من التحضيرات الخاصة به.

تقويم الفصل الدراسي الثالث

لأن الطلاب يهتمون بمعرفة تقويم الفصل الدراسي الثالث والذي يقدم إليهم للمرة الأولى يبحثون عنه، لذلك نذكر تفاصيله بالآتي: