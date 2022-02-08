نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواز سفر دول الكاريبي 2022 أسعاره وأبرز مميزاته وشروط الحصول عليه بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواز سفر دول الكاريبي أثار تساؤلات رواد التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022م خاصة بعد انتشار فيديو لنقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر وهو يتعاقد للحصول على جواز سفر وجنسية دول الكاريبي، وقام الفنان خلال الفيديو بالتصريح أنه سعيد بتلك الخطوة والحصول على الجنسية الكريبية عن طريق الاستثمار، وهو ما أثار التساؤلات وازدياد عمليات البحث عن مميزات جواز سفر الكاريبي وشروط الحصول على الجنسية الكاريبية، وأيضًا تأثير حمل الجنسية الكريبية على الجنسية الأصلية للمواطن.

جواز سفر دول الكاريبي

إضافة لنفس السياق السابق ذكر فإم شروط الحصول على جواز السفر الكاريبي عن طريق الاستثمار 2022 يتلخص في النقاط التالية:

أولًا لا يتطلب امتلاك جواز سغر أو الحصول على الجنسية الكاريبية أي مؤهلات علمية لحاملها.

كما لا يشترط لراغب الحصول على الجنسية الكاريبية أن يجيد لغات معينة.

كذلك لا يشترط لراغب الحو على جواز سفر الكاريبي اجتياز أي اختبارات أو مقابلات شخصية.

في النهاية لا يتطلب الحصول على جواز سفر الكاريبي أو الاحتفاظ به الإقامة الدائمة أو الإقامة الفعلية في الدولة.

مميزات الحصول على جنسية دول الكاريبي 2022

في نفس السياق السابق فإن مزايا الحصول على الجنسية الكريبية نلخصها في النقاط التالي ذكرها:

أولًا بإمكان حامل جواز السفر الكاريبي دخول 150 دولة بدون تأشيرة.

دخول 150 دولة بدون تأشيرة. أيضًا يمنح الجواز حاملة حرية الإقامة في معظم الدول الأعضاء الذي يبلغ عددهم 15 دولة وتأسيس حياة بها.

كذلك يمكن لحامل جواز السفر الكاريبي التنقل من دول الكاريبي إلى أي دولة حول العالم بسهولة.

بإمكان حامل جواز السفر الإقامة بحرية بالمملكة المتحدة مدة تقدر بستة أشهر بكل زيارة.

كما تتميز الجنسية الكاريبية بأن لا يوجد بها ضرائب على المواريث أو االثروات.

في النهاية تتميز الجنسية الكاريبية عدم وجود ضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو ضرائب على الدخل الأجنبي.

كذلك يمنح جواز سفر الكاريبي كما ذكرنا سابقًا يمنح حامله الدخول لدول الكاريبي والتي على رأسها دول الممكة المتحدة البريطانية، كذلك دول الاتحاد الأوروبي، وأيضًا معظم دول أمريكا اللاتينية، ومعظم دول إفريقيا، وكذلك ماليزيا وسنغافورة.

تكلفة الحصول على الجنسية الكاريبية 2022

كذلك تقدر قيمة الحصول على جواز السفر الكاريبي وفق التحديثات الجديدة لعام 2022م، من 100 حتى 150 ألف دولار أميركي، ويتحكم في القيمة برنامج الاستثمار فلكل برنامج قيمة مختلفة عن الآخر.

مجموعة دول الكاريبي

كما تضم مجموعة دول الكاريبي عدد 15 دولة نذكرهم في التالي:

دولة أنتيجوا وباربودا الباهاما. دولة باربادوس. دولة بليز. دومينيكا. دولة هايتي. جامايكا. دولة مونتسرات. جيانا. دولة جرينادا. دولة سانت كيتس ونيفيس. سانت فنسنت والجرينادين دولة سانت لوسيا. أيضًا دولة سورينام. وترينيداد وتوباجو.

في الختام نود أن ننوه أن الحصول على الجنسية الكاريبية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جنسة المواطن الأصلية، فقط يتم الحصول عليها من دخول المواطن من أي دولة على مشاريع استثمار.