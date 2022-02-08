سجلت حصيلة إصابات القارة الإفريقية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، 10 ملايين و933 ألف حالة، بالإضافة إلى 241 ألفًا و900 حالة وفاة، وتعافى 9 ملايين 960 ألف شخص، وفق ما أوردته البيانات الاحصائية لـ"المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".
وبحسب الإحصائيات، بلغت نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، 11.3 % فيما حصل 16.37 % على جرعة واحدة و0.67 فى المائة جرعة معززة فيما يؤشرعلى استمرار تباطؤ عملية التحصين.
وذكرت الإحصائيات اليومية - التى تصدرها "المراكز الأفريقية" - أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.
وبينت أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بثمانى دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونًا و10 آلاف اختبار فى مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المراكز الإفريقية: أكثر من 10 ملايين إصابة و241 ألف وفاة جراء تفشى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.