هونج كونج تشدد القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كارى لام، أنه سيتم تشديد القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال قصر التجمعات العامة على شخصين وإغلاق الكنائس وصالونات تصفيف الشعر.





وأضافت لام - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعى الحالية حتى 24 فبراير الجارى، وتشمل الإجراءات حظر تناول الطعام فى المطاعم بعد الساعة 6 مساء وإغلاق الصالات الرياضية ودور السينما.

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