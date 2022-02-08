طريقة إعادة جدولة القرض بعد التقاعد وشروط إعادة جدولة القروض

طريقة إعادة جدولة القرض بعد التقاعد هي عملية بنكية تخص الدائن والمديون، فهي تقوم على تغيير سياسة وشروط وبنود عملية القرض، وترتبط إعادة جدولة القرض بالفائدة التي تعود على الدائن، وعقد القرض أو الدين يكون متضمن أيضًا الجدولة وشروط الفائدة، وتكون دون رسوم إلى جانب أن نسبة التأمينات التي يتم خصمها تكون قليلة جدًا، وذلك لانخفاض نسبة الاستقطاع من راتب المعاش إلى 30% فقط، والكثير من الأسباب التي تجعل جدولة القروض أنسب لهم أكثر من غيرهم من فئات المجتمع، حددت مؤسسة النقد العربي السعودي بعض الضوابط والتعليمات التي يجب ان تخضع لها عملية لها إعادة جدولة القروض للمتقاعد، مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.

طريقة إعادة جدولة القرض بعد التقاعد

بعد التواصل مع الشئون القانونية على العميل أن يوضح لهم السبب في تقديم طلب جدولة القرض بالإضافة إلى إضافة كافة المستندات المتعلقة المعاش والدخل الشهري، ومن ثم تقوم الشؤن القانونية للبنك بعرض الطلب والاتفاق على الهيئة المركزية للبنك لدراسة الطلب والتدقيق فيه، بعد التأكد من كافة البيانات والمستندات يتم التصديق على الطلب بالموافقة عليه بشرط أن يكون الاتفاق وفقًا للشروط والضوابط المحددة، سيتم إبلاغ العميل بالموافقة على طلب جدولة القرض وبذلك يتوجب عليه التوجه إلى البنك للتصديق على العقد، يتم منح العميل رقم وارد ليقم بمتابعة طلب إعادة جدولة القرض من خلاله.

شروط إعادة جدولة القروض