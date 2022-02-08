نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الأهلي علي تويوتا هايلوكس 2022 الجديدة ومعرفه اهم مميزات العروض والحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأهلي علي تويوتا هايلوكس 2022 من اهم واحد عروض السيارات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام والتي تسال عنها الكثير من المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده منتجات تمويليه وعروض حديثه تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية. ومن اهم هذه العروض والمنتجات حساب المستقبل مصرف الراجحي ومعرفه اهم المميزات والشروط وكيفيه الحصول علي سياره. كما تم الإعلان أيضا عن عروض مازدا 2022 من الأهلي بالتعاون مع شركه الحاج حسين علي ومعرفه السيارات و الأقساط. ولان ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات والشرو التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طرق التواصل مع البنك وكيفيه الحصول علي سياره وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات عبر الموقع الرسمي للبنك.

عروض الأهلي علي تويوتا هايلوكس

اعلن البنك الأهلي عن إطلاقه لعده عروض حديثه و بعض المنتجات التمويلية والتي شملت عروض الأهلي علي تويوتا هايلوكس. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 1 فبراير 2022 وتنتهي في 31 مارس 2022.

مميزات عروض الأهلي علي تويوتا هايلوكس

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن مميزات العروض والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

القسط الشهري للعملاء المحولة رواتبهم 1084 ريال والراتب المحول لبنك اخر 1221 ريال.

الدفعة الأولي لعملاء تحويل الرواتب 0% والغير محولين 10% من سعر السيارة.

الدفعة الأخيرة لعملاء الرواتب 40% أما الغير محولين 30%.

معدل النسبة لعملاء الرواتب 4.3% أما الغير محولين 8.01%.

لا يوجد رسوم إدارية لجميع العملاء.

شروط عروض تويوتا هايلكس

كما تم الإعلان أيضا عن عده شروط العروض والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

تم احتساب القسط ومعدل النسبة علي نسبه تامين 3.75% علي فتره 5 سنوات.

يمكن للعميل تصميم مبلغ الدفع الأولي والأجرة الشهرية المناسبين له.

تم احتساب الأجرة الشهرية بناء علي سعر السيارة الأساسية.

كيفيه الحصول علي عروض تويوتا

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان وأخيرا عن طرق التواصل مع البنك عن طريق زياره احد فروع البنك. أو الاتصال علي الرقم 920000891 أو التقديم الإلكتروني لعروض الأهلي علي تويوتا هايلوكس عبر اتباع الخطوات الأتية: