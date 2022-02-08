نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي ورقم الخدمات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة واحدة من الخدمات سنعرض تفاصيل طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي من بين الخدمات المصرفية التي يهتم بها الكثير من العملاء، والتي مكنها يمكن للعملاء استخدام المحفظة في عمليات التداول والدخول إلى سوق الاستثمار السعودي، عن طريق بيع وشراء الأسهم التي يتم طرحها في البورصة لعدد من المؤسسات التي تعلن عن برامح فتح التداول والاكتتاب كما حدث من فترة حينما تن فتح اكتتاب شركة أرامكو السعودية، وتكون تلك الطرق من مصادر تحسين الوضع المادي للمستثمرين.

طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي

الإعلان عن فتح التداول والاكتتاب في بعض الشركات، وطرح الأسهم للشراء، استدعى ان يكون للمستثمر أو الفرد المستفيد محفظة بنكية أو محفظة استثمارية، منها يستطيع الدخول على سوق الأسهم والشراء لما هو متاح في حالة فتح تلك الهدمة، وقد سئل الكثير عن طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي والذي يعد من أكبر المصارف في المملكة العربية السعودية، وقد اجتذب عدد كبير من العملاء على مدار السنوات الماضية، نظراً لما يقدمه من خدمات وتعاملات مصرفية تواكب العصر الحديث وتعكس مدى الاهتمام بتبسيط الإجراءات وتحسينها لعملاء بنك الراجحي.

طرق تفعيل المحفظة صمن الخدمات في بنك الراجحي للعملاء كما يلي:

عن طريق الاكتتاب حيث يقوم المستفيد بشراء أسهم في الشركة وبالتالي يكون من السهل تفعيل محفظته في المصرف المتعامل معه.

هن طريق تمويل الأسهم في شركة وبالتالي يمتلك محفظة في المصرف يتم تفعيلها.

يتيح بنك الراجحي فتح الحساب الاستثماري وفتح المحفظة الإضافية من خدمات الراجحي المالية للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين.

فتح حساب استثماري مصرف الراجحي

يتم فتح حساب استثماري بعد تعبئة البيانات في النموذج المخصص لتلك الخدمة وفي غضون 10 دقائق سيتم فتح الحساب كالتالي:

يجب التأكد من توفر بطاقة مصرفية صراف ألي لمصرف الراجحي سارية المفعول.

الدخول على خدمة فتح حساب استثماري بنك الراجحي ثم لنبدأ.

سجل الرقم السري ورقم بطاقة الصراف الألي

تستقبل رسالة نصية برمز التفعيل على رقم هاتفك.

سجل الكود ثم استمرار.

لو لم يكن هناك بطاقة صراف ألي سارية المفعول يتم اتباع التعليمات الخاصة بفتح الحساب على موقع الراجحي المالية.

وتعد من اهم شروط امتلاك محفظة استثمارية في بنك الراجحي، أن يكون للعميل حساب جاري وبطاقة مصرفية “صراف ألي” سارية المفعول.

طريقة معرفة رقم المحفظة من مباشر الأفراد الراجحي

بخطوات بسيطة نتعرف على طريق معرفة رقم المحفظة من مباشر أفراد الراجحي:

سجل الدخول على حسابك في مصرف الراجحي.

اختيار خدمات الأفراد

تعبئة البيانات المطلوبة

تفعيل الدخول عبر الجوال

الدخول على معلومات الحساب واستخراج البيانات المطلوبة.

رقم خدمات الراجحي المالية

يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 920005856 ، ومن خارج المملكة (966920005856)، والاستفسار عن المعاملات المالية.